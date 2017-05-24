Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Özbekistan Turizm Acentaları Birliği arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Başkent Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan Turizm Karma Komisyonu toplantısına katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Hakkı Yüksek, Özbekistan Turizm Acentaları Birliği Başkanı Nabican Kasimov ve Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Ravşan Usmanov ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Türkiye Otelciler Federasyonu ile Özbekistan Turizm Acentaları Birliği arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Anvar Şarapov'un huzurunda imzalanan protokollere, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Yüksek ile Özbekistan Turizm Acentaları Birliği Başkanı Kasimov imza attı.

Bu arada, bugün yapılan Türkiye-Özbekistan Turizm Karma Komisyonu toplantısının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ile Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Ravşan Usmanov, Türkiye-Özbekistan Turizm Karma Komisyonu Toplantısı tutanağını imzaladı.

Bakan Avcı, imzalanan iş birliği protokollerinin ardından basına yaptığı açıklamada, kültür ve turizm alanlarındaki iş birliğini görüşmek ve bu alanlarındaki ilişkileri daha ileri noktalara taşımak amacıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Avcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Türkiye Otelciler Federasyonu'nun Özbekistan Turizm Acentaları Birliği ile mutabakat zabıtları imzalayarak taraflar arasındaki iş birliği altyapısını oluşturduklarını dile getirdi.

Türkiye ile Özbekistan'ın bugüne kadar potansiyellerinin çok altında ilişki düzeyinde olduğuna dikkati çeken Avcı, "İnşallah bundan sonra hem Türkiye'nin hem Özbekistan'ın potansiyelini, kültürel ve turistik zenginliklerini geniş kitlelere tanıtmak için imzalanan protokollerle katkıda bulunacak ve Türkiye Özbekistan'ı, Özbekistan da Türkiye'yi daha yakından tanıyacaktır." dedi.