Türkiye, Rusya ve İran Astana'da tekrar biraraya gelecek

Suriye'deki ateşkesin sağlanıp ülkede güvenli ortamının sağlanması için bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran yarın Astana'da tekrar biraraya gelecek. Birleşmiş Milletler temsilcilerinin de katılacağı toplantıda, ateşkesi izleme ve uygulanma mekanizmasının teknik detayları görüşülecek.

0 0 0 0