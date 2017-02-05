Türkiye, Rusya ve İran Astana'da tekrar biraraya gelecek

Şubat sonunda Cenevre'de yapılacak Suriye görüşmelerine hazırlıklar sürüyor. Cenevre'ye gidecek Suriyeli muhalifler izleyecekleri stratejiyi belirlemek üzere Ankara'daki toplantılarını sürdürüyor.
Bu arada bir türlü sonuç alınamayan Cenevre görüşmeleri karşısında bölgenin en güçlü 3 ülkesi Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana toplantıları da sürüyor.
Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da tekrar bir araya gelecek.
Birleşmiş Milletler temsilcilerinin de katılacağı toplantının gündemi kurulacak ateşkesi izleme ve uygulanmasını sağlama mekanizması olacak. Astana zirvesinde teknik detaylar görüşülecek.
ulusalkanal.com.tr
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