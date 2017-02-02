Türkiye, Rusya ve İran'dan Astana'da bir görüşme daha!

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi görüşmek için 6 Şubat'ta Astana'da görüşeceğini duyurdu. Üç ülke 23 Ocak'ta Kazakistan'da bir araya gelerek Suriye'deki ateşkes konusunda uzlaşmıştı. Astana zirvesinden çıkan sonuca göre, üçlü bir mekanizma kurulması kararlaştırılmış ve bu mekanizmanın ateşkesi izleyeceği belirtilmişti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İran, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ateşkes konusunu ele almak üzere 6 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüşeceğini duyurdu.



Kazakistan son açıklamayla daha önce 2. Astana Zirvesi'nin tarihi ile yapılan açıklamaları doğruladı.Görüşmeye BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın da katılması bekleniyor.



Kazakistan Dışişleri Sözcüsü Anuar Zhainakov Sputnik'e yaptığı açıklamada "BM Suriye Özel Temsilcisi'nin katılımıyla Rusya, İran ve Türkiye heyetlerinin Suriye hakkında yapacağı uluslararası teknik toplantının 6 Şubat'ta Astana'da organize edilmesi için bizden yardım talep edildi" dedi.



BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura da daha önce Suriye'de ateşkes sürecinin takip mekanizmasının çalışmasının masaya yatırılacağı toplantının 6 Şubat'ta Astana'da düzenleneceğini açıklamıştı.



İLK ASTANA ZİRVESİNDE 3'LÜ MEKANİZMA KURULMUŞTU



Ocak 2016 sonunda yapılan 1. Astana Zirvesi'ne İran, Türkiye ve Rusya garantör olarak katılmış, zirve sonunda 3 ülke Suriye'deki ateşkesin denetlenmesi için üçlü bir mekanizma kurmaya karar vermişti.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI TOPLANTIYI TEYİT ETTİ



Rusya Savunma Bakanlığı da 6 Şubat'taki toplantıyı teyit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "23-24 Ocak'ta yapılan uluslararası Suriye görüşmelerinin sonundaki anlaşmalara uygun olarak kurulan Ortak Operasyon Grubu ilk toplantısını 6 Şubat'ta Astana'da yapacak" denildi.



'ILIMLI MUHALEFETİN NUSRA'DAN AYRILMASI KONUSUNA ÖZEL ÖNEM VERİLECEK'



"Toplantının amacı, ateşkes sürecinin tartışılması, ateşkes ihlallerinin kontrolü ve önlenmesi için önlemler alınması, Suriye hükümeti ile muhalefeti arasındaki karşılıklı güvenin artırılması ve insani işbirliği sorunlarının çözümü" diye devam eden açıklamaya göre, ılımlı muhalefetin yeni adı Fetih el Şam olan El Nusra Cephesi'nden ayrılması konusuna özel önem verileceği vurgulandı./Sputnik