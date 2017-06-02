Amerika'da Demokrat ve Cumhuriyetçi iki meclis üyesi, Türkiye'ye 1,2 milyon dolarlık silah satışının durdurulmasını talep etti. Gerekçe olarak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında, korumalarının protestocularla girdiği kavga gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki temasları sırasında, Türk korumaların bir Türk vatandaşını yaralayan terör örgütü PKK'lılara müdahalesi ülke gündemindeki yerini koruyor.



Terör örgütü üyelerine yapılan müdahaleyi sindiremeyen ABD'li senatörler, Türk korumaların ABD'de yargılanması talebinin ardından bu kez Türkiye'ye silah satışının yasaklanmasını talep etti.



Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti üyesi Ed Royce ile Komitenin en üst düzey Demokrat Parti üyesi Maryland Senatörü Ben Cardin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a yazdıkları mektupta, 1.2 milyon dolarlık silah satışının durdurulmasını istedi.



İki senatör silah satışının konuyla ilgili tatmin edici bir çözüm sunulana kadar askıya alınması talep etti.



ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Mayıs'ta Sig Sauer tarafından üretilen bin 600 yarı otomatik silahın Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullanması için satışına izin vermişti. New York Times'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı silah satışıyla ilgili yorum yapmadı.



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