Akıllı telefon uygulaması üzerinden araç çağırma hizmeti veren Uber'in kurucularından Travis Kalanick'in ailesi tekne kazası geçirdi. Annesi öldü, babası ise yaralı.

Akıllı telefon uygulaması üzerinden araç çağırma hizmeti veren Uber'in kurucularından Travis Kalanick'in anne ve babası çıktıkları bot gezisinde kaza geçirdi.



71 yaşındaki anne Bonnie Kalanick kazada hayatını keybetti. 78 yaşındaki baba Donald Kalanick ise ağır yaralı... Botun kayaralara çarptığı belirtiliyor.



ABD'nin California eyaletine bağlı Fresno’daki bir gölde botla gezintiye çıkan ünlü CEO'nun anne babası, Pine Flat Gölü’nün kıyısında acil servis ekipleri tarafından bulundu.



Trajik olayla ilgili soruşturma devam ediyor./Milliyet

