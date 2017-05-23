Ukrayna Tarım Bakanı Taras Kutovoy görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ukrayna Tarım Bakanı Taras Kutovoy görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasına ilişkin bilgi veren Kutovoy, "Bakanın istifa tercihi herhangi bir Avrupa ülkesi ve geleneksel dünya pratiği için normal bir prosedürdür." ifadesini kullandı.



Siyasette 5 yıl geçirdiğini belirten Kutovoy, gelecekte Ukrayna'ya yatırımcı çekmek için çalışacağını bildirdi.