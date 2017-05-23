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Ukrayna'da Tarım Bakanı istifa etti

Ukrayna Tarım Bakanı Taras Kutovoy görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ukrayna'da Tarım Bakanı istifa etti

Ukrayna Tarım Bakanı Taras Kutovoy görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasına ilişkin bilgi veren Kutovoy, "Bakanın istifa tercihi herhangi bir Avrupa ülkesi ve geleneksel dünya pratiği için normal bir prosedürdür." ifadesini kullandı.

Siyasette 5 yıl geçirdiğini belirten Kutovoy, gelecekte Ukrayna'ya yatırımcı çekmek için çalışacağını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ukrayna Tarım Bakanı Taras Kutovoy #Ukrayna #istifa
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