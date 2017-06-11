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Yemen'de ölü sayısı 859'a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 859'a çıktığını açıkladı.

Yemen'de ölü sayısı 859'a yükseldi

Dünya sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27  Nisan'dan bu yana 20 vilayete yayılan salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin  sayısının 859'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ülkede yalaşık 116 bin 700 kişide şüpheli vaka tespit edildiği, bunun yüzde 46'sının 15 yaş altı çocuklarda olduğu aktarılırken,  salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 33'ünün altmış yaş üstü kişiler  olduğu kaydedildi.

 Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke  içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve  atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya  kalıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yemen #kolera #salgın #sağlık #dünya sağlık örgütü
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