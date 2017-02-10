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Yeni Zelanda kıyılarından acı görüntüler geldi

400'e yakın pilot balina körfezin sığ sularından çıkamayınca kendini karaya vurdu... Balinalardan 300 kadarı hemen ölürken yaklaşık 100 balinayı kurtarma çalışmaları sürüyor...

Yeni Zelanda kıyılarından acı görüntüler geldi

Yeni Zelanda'da bugüne kadar görülen en büyük toplu balina intiharlarından biri yaşandı. Yeni Zelanda'nın Farewell Spit körfezine giren yaklaşık 400 pilot balina, körfez sularının sığ olması nedeniyle geri dönemedi. Balinalar son çare olarak kendini karaya vurdu.

Karaya vuran yaklaşık 400 pilot balinadan en az 300'ünün öldüğü, hayvanseverlerin yardımıyla kurtarılan 100 balinadan ise 50'sinin tekrar karaya doğru hamle yaptığı bildirildi. Hayvanseverler insan zincirleri kurarak balinaların tekrar kıyıya vurmasına engel olmaya çalışıyor.

Gönüllülerin bir kısmı da balinaların üzerine kovalarla su dökerek ıslak kalmalarını ve serinlemelerini sağlamaya çalışıyor.

Yeni Zelanda'da özellikle pilot balinaların intiharları sık sık görülüyor. Diğer balina türleri genellikle tekil ya da küçük gruplar halinde karaya vururken pilot balinalar sosyal yönü çok gelişkin canlılar olduğu için tüm sürü birlikte intihar ediyor.

Balinaların manyetik alan bozuklukları ya da yön bulmalarını etkileyen mikrodalga sinyaller nedeniyle sığ sulara çekildiği düşünülüyor.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #yeni zelanda #balina
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