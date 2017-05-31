Oka’nın, 19 Mayıs’ta kötü huylu bir lenfoma nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Oka, atom bombası 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’yı vurduğu sırada 14 yaşındaydı ve İmparatorluk Ordusu’na ait yeraltı komuta merkezinde iletişim operatörüydü.
Oka, bombanın kenti vurmasının ardından Fukuyama’daki askeri birliği arayıp birlikleri alarma geçirmişti.
Oka yıllardır kentteki müzeyi ziyaret edenlere hatıralarını anlatıyordu./Milliyet
İkinci Dünya Savaşı sonunda, ABD ordusunun Hiroşima’ya atom bombası attığını askeri birliklere ilk duyuran kişi olan Yoşie Oka, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Oka’nın, 19 Mayıs’ta kötü huylu bir lenfoma nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.