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Yoşie Oka 86 yaşında hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaşı sonunda, ABD ordusunun Hiroşima’ya atom bombası attığını askeri birliklere ilk duyuran kişi olan Yoşie Oka, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Yoşie Oka 86 yaşında hayatını kaybetti

Oka’nın, 19 Mayıs’ta kötü huylu bir lenfoma nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Oka, atom bombası 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’yı vurduğu sırada 14 yaşındaydı ve İmparatorluk Ordusu’na ait yeraltı komuta merkezinde iletişim operatörüydü.

Oka, bombanın kenti vurmasının ardından Fukuyama’daki askeri birliği arayıp birlikleri alarma geçirmişti.



Oka yıllardır kentteki müzeyi ziyaret edenlere hatıralarını anlatıyordu./Milliyet

Etiketler; #İkinci Dünya Savaşı #Yoşie Oka #Yoshie Oka
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