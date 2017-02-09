Yunanistan'da mülteci faciasına rekor ceza

Ege'de 2 yıl önce 19 mültecinin öldüğü faciayla ilgili Yunan makamlarınca yargılanan 1'i Türk, diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdi.

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Yunanistan'da yayın yapan 'www.kalymnosnews.gr' adlı site, ölümle sonuçlanan mülteci geçişinde yakalanan 2 kaptana büyük ceza verildiğini duyurdu.



Kardak kayalıklarını geçtikten sonra Yunan sularında batan, 12'si çocuk 19 mültecinin ölümüne neden olan faciayla ilgili yaşları 28 ve 32 olan biri Türk diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdiği belirtildi.



Faciadan kurtarılan 45 kişi, Kilimli Adası'na (Kalimnos) oradan Atina'daki göçmen kampına götürülmüştü.





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