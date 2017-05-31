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Yunanistan'daki grev tır trafiğini etkileyecek

Yunanistan Ekonomi Bakanlığı'ndaki görevli personelin yapacağı grevin İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarındaki tır geçişlerini etkilemesi bekleniyor

Yunanistan'daki grev tır trafiğini etkileyecek

 Yunanistan'da yarın gümrük kapılarında yapılması planlanan grevin özellikle tır trafiğini etkileyeceği bildirildi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Yunanistan'daki gümrük kapılarında yarın Ekonomi Bakanlığı'nda görevli personelin grev yapacağı belirtildi.

Grevin özellikle Türkiye'den Yunanistan'a yapılacak tır geçişlerini etkileyebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies gümrük kapılarında Ekonomi Bakanlığı'nda görevli personelin yapacağı grev dolayısıyla İpsala Gümrük Kapımızda yarın 07:00-00:00 saatleri arasında sadece taze balık taşıyan tırların geçişine izin verilecektir. Kuru ve dondurulmuş yük taşıyan ve zirai karantinaya tabi tırların geçişine ise izin verilmeyecektir. Otomobil ve otobüslerin geçişleri ise kontrollü olarak yapılacaktır. Pazarkule Gümrük Kapımızda ise yarın ve 2 Haziran tarihleri arasında 00:00-00:00 saatleri arasında 24 saat süreyle otomobil ve otobüslerin geçişi kontrollü olarak yapılacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanastan #tır geçişleri #grev
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