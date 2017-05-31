Miçotakis için Atina Katedrali'nde düzenlenen törene sevenleri ve ailesinin yanı sıra ülkenin önde gelen siyasetçileri katıldı.

Yunanistan’ın eski başbakanlarından Konstantin Miçotakis için Atina'da cenaze töreni düzenlendi.



Atina Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine önceki gün 99 yaşında hayatını kaybeden Miçotakis'in ailesi, yakınları ve ülkenin önde gelen siyasetçileri katıldı.



Sabah saatlerinde başlayan tören için katedralin önünde uzun kuyruklar oluşturan sevenleri, Miçotakis'in tabutunu ziyaret ederek ailesine taziyelerini iletti.



Törende, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve eski başbakanın oğlu ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisinin lideri Kiriakos Miçotakis konuşma yaptı.



Törenin ardından eski Başbakan Miçotakis'in naaşı, yarın defnedileceği Girit adasına ulaştırılmak üzere Elefsina'daki askeri havaalanına götürüldü.