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Yunanistan Eski Başbakanı Papadimos yaralandı

Yunanistan'da eski başbakanlardan Papadimos'a bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos'un, seyir halindeyken içinde bulunduğu otomobilde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandığı bildirildi.

Yunanistan Eski Başbakanı Papadimos yaralandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, eski başbakanlardan Lukas Papadimos'a bombalı saldırı düzenlendi.
Papadimos'un içinde bulunduğu otomobilde seyir halindeyken patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan Papadimos ve araçta bulunan 2 kişi Atina Evangelismos Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden ve bacaklarından yaralandığı öğrenilen Papadimos'un ameliyata alındığı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Papadimos'un kendisine gönderilen bir dosyayı açması sonucu patlamanın yaşandığı ileri sürüldü.

"Zırhlı aracının camları kırıldı"
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Atina kent merkezindeki 3 Eylül Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle Papadimos'a tahsis edilen zırhlı aracının camları kırıldı. Ayrıca aracın alt kısmından yoğun duman çıktığı görüldü.
Patlamanın meydana geldiği caddeyi kontrol altına alan polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Atina'da bir süre önce bazı devlet kurumlarına ve Avrupalı liderlere iletilmek üzere postaya verilmiş şüpheli paketler ele geçirilmişti. Atina'dan gönderildiği belirlenen paketleri "Ateş Hücreleri Komplosu" isimli örgüt üstlenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #bombalı saldırı #papadimos #yunanistan
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