Aydın sınırları içindeki Hurşit adasını işgal eden Yunanistan, Denizkurdu 2017 tatbikatı devam ederken Türk topraklarında atışlı tatbikat yaptı. Hurşit Adası'nda yapılan tatbikata Yunan ASDEN Adalar Komutanı Korgeneral Nikolaos Manolakos da katıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri, Denizkurdu 2017 Tatbikatı'na başladı. Tatbikatın bir bölümü Ege Denizi’nde devam ederken Yunanistan da Ege'de işgal ettiği Türk adasında atışlı tatbikat yaptı.



Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Aydın Hurşit Adası’nda KERAVNOS 2017 Atışlı Tatbikatı düzenlendi.



Üç gün süren tatbikatın son safhasına Yunan ASDEN Adalar Komutanı Korgeneral Nikolaos Manolakos da katıldı.



Tatbikatta uçaksavar makinalı tüfeği ve uçaksavar tareti gibi ağır silahların kullanılması dikkat çekti.



Atışlı tatbikata denizden destek sağlayan Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı askeri bot da Türk karasularını ihlal ederek karasularımızda bayrak gösterisi yaptı.



Aydın İl sınırları içinde bulunan Hurşit Adası, işgal altında olan 18 ada arasında bulunuyor. Kuşadası ve Didim bölgesinde bulunan Hurşit Adası, 1923 Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a verilmedi.



Türkiye’nin egemenliğinde kalan Hurşit Adası, 2004 yılından bu yanan Yunan işgali altında.



Hurşit Adası, Yunanistan tarafından Türkiye’ye yapılacak askeri harekât için ileri karakol haline dönüştürüldü.



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