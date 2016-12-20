Zaharova: Facebook yöneticileri Karlov'un fotoğrafını hesabımdan sildi

Zaharova, dün gece Facebook hesabından Karlov'un bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın üzerinde 'sırtımdan bıçaklanmaktan hoşlanmam' yazıyordu.
Zaharova'nın anlattığına göre Facebook yöneticileri bu fotoğrafı Rus sözcünün hesabından sildi.
Zaharova Facebook üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Facebook yönetiminin hesabımdan öldürülen Büyükelçi Andrey Karlov'un fotoğrafını silmesine sansür denmez. Bunun ismi enformasyon sabotajı. Facebook şirketi bu yöneticilerinin kim olduğunu ve amaçlarının ne olduğunu biliyor mu? Belki de IŞİD'cilerdir."
Zaharova daha sonra Karlov'un aynı fotoğrafını yeniden paylaştı/Sputnik
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