Zaharova: Facebook yöneticileri Karlov'un fotoğrafını hesabımdan sildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, suikast sonucu öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, kendi Facebook hesabından paylaştığı bir fotoğrafının Facebook yöneticileri tarafından silindiğini açıkladı.

Zaharova, dün gece Facebook hesabından Karlov'un bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın üzerinde 'sırtımdan bıçaklanmaktan hoşlanmam' yazıyordu.Zaharova'nın anlattığına göre Facebook yöneticileri bu fotoğrafı Rus sözcünün hesabından sildi.Zaharova Facebook üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Facebook yönetiminin hesabımdan öldürülen Büyükelçi Andrey Karlov'un fotoğrafını silmesine sansür denmez. Bunun ismi enformasyon sabotajı. Facebook şirketi bu yöneticilerinin kim olduğunu ve amaçlarının ne olduğunu biliyor mu? Belki de IŞİD'cilerdir."Zaharova daha sonra Karlov'un aynı fotoğrafını yeniden paylaştı/Sputnik