JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da meydana gelen otobüs kazasında 20 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölge Polis Sözcüsü Easter Katongo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolcu otobüsünün yüksek hız nedeniyle virajı alamadığı ve devrildiği düşünülüyor. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı." dedi.



Katongo, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.