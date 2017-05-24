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Zambiya'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü, 48 yaralı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da meydana gelen otobüs kazasında 20 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zambiya'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü, 48 yaralı

Bölge Polis Sözcüsü Easter Katongo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolcu otobüsünün yüksek hız nedeniyle virajı alamadığı ve devrildiği düşünülüyor. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı." dedi.

Katongo, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zambiya #Otobüs Kazası #güney afrika
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