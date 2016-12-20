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Zürih'te camide silahlı saldırı: 3 yaralı

İsviçre'nin Zürih kentinde bir camide gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Zürih'te camide silahlı saldırı: 3 yaralı
İsviçre'nin Zürih kentindeki bir camide silahlı saldırganın 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Zürih Polis Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zürih'te bir saldırganın camide silahlı saldırıda bulunduğu ve 3 kişiyi yaraladığı duyuruldu.
Olayda henüz can kaybı olmadığının belirtildiği açıklamada, saldırı sonrasında kaçan saldırganı bulmak için araştırma yapıldığı ifade edildi.
Saldırıda yaralanan 3 kişinin 30, 35 ve 56 yaşlarında, kaçan saldırganın ise yaklaşık 30 yaşında olduğu belirtildi.
Öte yandan, İsviçre medyasında çıkan habere göre, camiye düzenlenen saldırı sonrasında bölgeye yakın bir yerde bir ceset bulunduğu ve olayla bağlantısının araştırıldığı ifade edildi.
Saldırının düzenlendiği caminin daha önce Türk toplumunun denetiminde olduğu, son dönemlerde ise camiyi başta Somalililer olmak üzere Afrikalıların yoğun olarak ibadet için kullandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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