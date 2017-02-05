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18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Yarıyıl tatilinin ardından 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlayacak.

18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Yarıyıl tatilinin ardından 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlayacak.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmenin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili yarın sona eriyor.

İkinci dönemle Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarının organizasyonunda 2012'den beri yürütülen Okul Sütü Programı da başlayacak.

Program kapsamında, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri UHT koşullarında paketlenmiş pastörize süt dağıtılacak.

Tatil sonrası sınav maratonu başlıyor
İkinci dönem, ortaokuldakiler ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. Öğrenciler, 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. TEOG sınav sonuçlarının haziranda açıklanması planlanıyor.

Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş oturumda gerçekleştirilecek.

Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi, 9 Haziran Cuma günü sona erecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #okullar yarın açılıyor #eğitim arası #yarı yıl #ikinci dönem yarın başlaycak
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