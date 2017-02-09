Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Fransa'da patlama
Fransa'da patlama

20 bin öğretmen alınacak!

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

20 bin öğretmen alınacak!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma  Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin  alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Etiketler; #atama #öğretmen
banner863
Önceki Haber
Adana'da öğrenci evinde yangın
Sonraki Haber
Çaldıkları silahları toprağa gömmüşler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.