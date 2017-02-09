20 bin öğretmen alınacak!

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."