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759 kozmetik ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı

Sağlık Bakanlığının yılın ilk üç ayında yaptığı kozmetik denetimlerde 759 üründen 310'u "teknik düzenlemeye aykırı", 12'si "güvensiz" bulundu. Ürünleri kusurlu kozmetik firmalarına 543 bin 947 lira ceza uygulandı.

759 kozmetik ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun verdiği bilgiye göre, kozmetik ve tıbbi cihazların piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında, ocak-şubat-mart aylarında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli firmalar tarafından piyasaya arz edilen "teknik düzenlemeye aykırı" ve "güvensiz" olduğu tespit edilen ürünler için ilgili firmalara idari yaptırımlar uygulandı.

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Gerçekleştirilen denetimlerde 759 ürün mercek altına alındı. Bu ürünlerden 310'u teknik düzenlemeye aykırı, 12'si ise güvensiz ürün olarak tespit edildi. Bu ürünler nedeniyle firmalara 543 bin 947 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, bazı ürünler de "uygunsuz" bulundu. Bu ürünler arasında kil maskesi, göz şampuanı, kına seti, ıslak havlu, ayak kremi ve bazı şampuanlar yer aldı.



Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #ilaç #tıbbi cihaz kurumu #sağlık bakanlığı
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