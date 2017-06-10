Türkiye'den Katar açıklaması
Türkiye'den Katar açıklaması
FETÖ hakim ve savcıları saklamak için ev kurdu
FETÖ hakim ve savcıları saklamak için ev kurdu
'Şu Çılgın Gençler' okurları ile buluştu
'Şu Çılgın Gençler' okurları ile buluştu
SAS timleri böyle etkisiz hale getirdi
SAS timleri böyle etkisiz hale getirdi

Adaylar Sosyal Bilimler sınavında ter döktü

LYS sınav maratonu başladı. Adaylar bugün Sosyal Bilimler Sınavında ter döktü. "15 dakika' kuralının uyğulandığı sınavda 09:45'de kapılar kapandı. Sınava yine geç kalanlar oldu.

Adaylar Sosyal Bilimler sınavında ter döktü

LYS sınav maratonu bugün "Sosyal Bilimler Sınavı" ile başladı.

Saat 10:00'da başlayan sınav 135 dakika sürdü. Sınava giren öğrencilerin saat 09:45'te salonlarda olması zorunluydu.  Ancak yine geç kalanlar oldu.

Adaylar içeride ter dökerken veliler de dışarıda onları heyecanla bekledi.

Bu yıl öğrenciler ilk kez kısa cevaplı sorular ile karşılaştı. Dört yanlışın bir doğruyu götürme kuralı açık uçlu sorular da uygulanmayacak.

İki hafta sonu boyunca 5 oturumda düzenlenecek LYS’lere toplam 1 milyon 72 bin 396 aday girecek.

Adaylar yarın Matematik sınavına girecek. 17-18 Haziran günlerinde de Fen Bilimleri Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Edebiyat-Coğrafya Sınavı yapılacak. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #aday #sosyal bilimler #sınav #lys #ter
banner863
Önceki Haber
Suriye, Amerika'yı çembere aldı
Sonraki Haber
FETÖ hakim ve savcıları saklamak için ev kurdu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.