LYS sınav maratonu başladı. Adaylar bugün Sosyal Bilimler Sınavında ter döktü. "15 dakika' kuralının uyğulandığı sınavda 09:45'de kapılar kapandı. Sınava yine geç kalanlar oldu.

LYS sınav maratonu bugün "Sosyal Bilimler Sınavı" ile başladı.



Saat 10:00'da başlayan sınav 135 dakika sürdü. Sınava giren öğrencilerin saat 09:45'te salonlarda olması zorunluydu. Ancak yine geç kalanlar oldu.



Adaylar içeride ter dökerken veliler de dışarıda onları heyecanla bekledi.



Bu yıl öğrenciler ilk kez kısa cevaplı sorular ile karşılaştı. Dört yanlışın bir doğruyu götürme kuralı açık uçlu sorular da uygulanmayacak.



İki hafta sonu boyunca 5 oturumda düzenlenecek LYS’lere toplam 1 milyon 72 bin 396 aday girecek.



Adaylar yarın Matematik sınavına girecek. 17-18 Haziran günlerinde de Fen Bilimleri Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Edebiyat-Coğrafya Sınavı yapılacak.





ulusalkanal.com.tr

