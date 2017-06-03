TEB tarafından yürütülen proje kapsamında Trabzon'da ev hanımı, öğrenci, iş adamı gibi toplumun çeşitli kesimlerinden 10 bin kişiye tasarruf bilincinin oluşturulması amacıyla eğitim verilecek.

Trabzon'da bir yılda 10 bin kişiye tasarruf konusunda eğitim verilmesi amacıyla hazırlanan "Aile Akademisi Finansal Okuryazarlık" projesinin protokolü imzalandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, belediyede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, proje ile bireylere çok daha başarılı ekonomik adımlar atmanın öğretileceğini söyledi.



Projenin Türk Ekonomi Bankasınca (TEB) yürütülen önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, proje kapsamında verilecek eğitimlerle belediye çalışanlarından ev hanımlarına, öğrenciden iş adamına kadar çeşitli kesimlere tasarruf bilincinin aşılanacağını ifade etti.



Gümrükçüoğlu, TEB yetkililerini yaptıkları sosyal sorumluluk projesi dolayısıyla kutlayarak, "Herkese lazım olan ekonomik sorumluluk yerine getiriliyor. Eğitimlere katılacak bireyler, TEB'in bilgi birikimi ve tecrübeleri ile bireysel, aile ve çalıştıkları kurumların harcamalarında da finansal okuryazarlık ile daha başarılı, yani daha ekonomik adımlar atmayı öğrenecekler." dedi.



TEB Mevduat Yatırım Ürünleri ve Pazarlama Müdürü Tuğhan İlercil de Gümrükçüoğlu'na toplumun ekonomi eğitimine yönelik destekleri dolayısıyla teşekkür etti.



İlercil, finansal okuryazarlığın bireylerin ve ailelerin tasarruf oranlarının yukarıya çekilmesini açısından önem taşıdığını söyledi.



Tasarrufların yatırıma dönmesinin ise ülke ekonomisinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan İlercil, "2014 yılında devlet politikası haline getirilen tasarrufun artırılması çerçevesinde bizler de sosyal sorumluluk projesi olarak kamu ile bireylere bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 235 bin kişiye bu konuda eğitim verildi." diye konuştu.



Konuşmaların ardından "Aile Akademisi Finansal Okuryazarlık" Projesinin protokolü, Gümrükçüoğlu ile İlercil arasında imzalandı.



Protokolün imzalanması ile eş zamanlı olarak bir yılda 10 bin kişiye eğitim verilmesi planlanan projenin eğitici eğitimlerine de başlandı.