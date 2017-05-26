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Alfabede olmayan harfler Türkçe müfredatına girdi

Milli Eğitim Bakanlığı alfabede olmayan x, w ve q harflerini Türkçe dersi kapsamında müfredata aldı. Yeni uygulamayla birlikte öğrenciler 4'üncü sınıfta klavye dersi kapsamında bu harflerle tanışacak.

Alfabede olmayan harfler Türkçe müfredatına girdi

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karara imza attı. Okullarda Türkçe dersi kapsamında alfabede olmayan w-x ve q harfleri müfredata girdi.

Buna göre öğrenciler, 4'üncü sınıfta Türkçe dersinde klavye karakterleriyle birlikte Türkçede olmayan w-x-q harflerini de öğrenecek.

Fatih projesi kapsamında okullarda dağıtılan tablet ve akıllı tahtaların kullanımında ihtiyaç duyulan klavye eğitimi ilkokul 4'üncü sınıfta 8 saatlik Türkçe dersi içinde haftada 1 saat olarak verilecek.

Yeni dönemde öğrenciler 1 ve 2'nci sınıfta temel dik harflerle yazmayı öğrenecek, 3'üncü sınıfta güzel yazı dersiyle estetik güzel yazma dersi alacak. 4'üncü sınıfta ise klavye karakterlerini tanıma dersi görecek. Bu dersin adı ise klavye olacak.

Öğrenciler w-x-q harfleriyle daha önce İngilizce ve seçmeli kürtçe derslerinde karşılaşıyordu.

Müfredat değişikliğinin gerekçesi ise öğrencilerin her türlü yazı karakteriyle tanışmaları, günlük hayatta kullandıkları yabancı harfleri okulda öğrenmeleri. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #alfabe #Türkçe #müfredat #w #q #x #meb
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