Antibiyotik kullanımına ilişkin sorular anlık cevaplandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için halkı sosyal medya üzerinden bilgilendirdi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için konunun uzmanları aracılığıyla halkı sosyal medya üzerinden bilgilendirdi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda yapılan toplantıda, vatandaşların akılcı antibiyotik kullanımı hakkında bilinç düzeyinin artırılması için Sağlık Bakanlığının Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapıldı.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Hürrem Bodur, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı'nda öğretim üyesi Doç. Dr. Anıl Tapısız ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel, canlı yayında antibiyotik kullanıma ilişkin soruları cevapladı.

Canlı yayının ardından uzmanlar, 11.00-12.00 saatleri arasında, "Ateşte antibiyotik kullanabilir miyim?", "Grip oldum, antibiyotik alabilir miyim?", "Antibiyotiklerde direnç gelişirse ne olur?", "Antibiyotik baş ağrısına iyi gelir mi?", "Bir başkasının kullandığı antibiyotiği aynı hastalık için ben de kullanabilir miyim?" ve "Komşumun kullanmadığı antibiyotiği ben kullanabilir miyim?" gibi gelen sorulara Bakanlığın Facebook hesabı üzerinden anında cevap verdi.

Prof. Dr. Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyanın vatandaşlarca en çok kullanılan iletişim ağlarından olduğunu, bu alanın boş bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Halkın bilinçlendirilmesi için geliştirilen proje kapsamında çeşitli hastalıklar konusunda gelen soruları cevaplamaya çalıştıklarını belirten Bodur, düzenledikleri etkinlikle antibiyotiklerin düzenli, akılcı, doğru kullanılması ve antimikrobiyal direncin önlenmesi için halkı bilinçlendirdiklerini vurguladı.

Solunum yolu enfeksiyonlarında çok fazla antibiyotik kullanıldığına dikkati çeken Bodur, vatandaşların üst solunum enfeksiyonunda rast gele antibiyotik kullanmaması ve doktorlardan da ısrarla antibiyotik talep etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Bodur, Bakanlığın yeni uygulamasıyla antibiyotikten önce hızlı tanı testi yapıldığını ve kanıta dayalı olarak antibiyotik kullanımının sağlandığını kaydetti.