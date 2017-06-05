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AÖF sınavı soru ve cevapları açıklandı! (3-4 Haziran AÖF)

AÖF sınavının 3-4 Haziran'da gerçekleştirilmesinin ardından heyecanlı bekleyiş sona erdi. AÖF sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken müjdeli haber geldi. AÖF sınavı soru ve cevapları açıklandı, haberimizden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF sınavı soru ve cevapları açıklandı! (3-4 Haziran AÖF)

AÖF baha dönemi final sınavı hafta sonu yani 3-4 Haziran'da gerçekleşti. Adaylar AÖF soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak ederken beklenen haber geldi. 3 gün içerisinde açıklama yapılması beklenen AÖF sınavının soru ve cevapları an itibariyle açıklandı. Sorgulamayı "ekampus.anadolu.edu.tr" internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifre ile yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
3-4 Haziran'da yapılan AÖF final sınavlarının sonuçlarının on beş gün içerisinde sisteme aktarılması bekleniyor. Adalaylar E-kampüs ve www.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
 
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
 
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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