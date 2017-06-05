AÖF sınavının 3-4 Haziran'da gerçekleştirilmesinin ardından heyecanlı bekleyiş sona erdi. AÖF sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken müjdeli haber geldi. AÖF sınavı soru ve cevapları açıklandı, haberimizden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF baha dönemi final sınavı hafta sonu yani 3-4 Haziran'da gerçekleşti. Adaylar AÖF soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak ederken beklenen haber geldi. 3 gün içerisinde açıklama yapılması beklenen AÖF sınavının soru ve cevapları an itibariyle açıklandı. Sorgulamayı "ekampus.anadolu.edu.tr" internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifre ile yapabilirsiniz.



AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



3-4 Haziran'da yapılan AÖF final sınavlarının sonuçlarının on beş gün içerisinde sisteme aktarılması bekleniyor. Adalaylar E-kampüs ve www.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.



AÖF SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti