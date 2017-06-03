Aşıdan korkanları ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Zatürre ve grip gibi hastalıklar trafik kazalarından bile daha ölümcül. Uzmanlar aşı sayesinde bu hastalıklarla başa çıkılabileceğini vurguluyor.

Aşı sayesinde dünyada milyonlarca insanın ölümü engellendi. Hekimlere göre aşı tıp biliminin en önemli buluşlarından.



Kızamık, suçiçeği, çocuk felc, veba gibi sayısız ölümcül hastalıkla aşılar sayesinde başa çıkıldı.



Sağlık Bakanlığı'nın çocuklar için uyguladığı bir aşı takvimi var. Ancak yetişkin aşılama yetersiz.



Özelliklede erişkinlerde sık görülen, hatta ölümlere neden olan grip ve zatureyi aşı ile önleyebiliriz. Prof. Dr. Esin Şenol, "aşı yapılırsa her yıl dünyada gripten ölen 500 bin insanın yüzde 80’i, zatürreden ölen 4 milyon insanın da, 3’te biri ölmez’’



Aşılama oranlarını arttırmak için harekete geçen hekimler sempozyum düzenledi. İstanbul’daki 4’ncü Ulusal Bağışıklama Sempozyumu’nda, erişkinlerde aşı uygulamaları masaya yatırıldı.



Bu konuda kafalar karışık olsa da uzmanlar aşının güvenilir olduğunu ısrarla vurguluyor.



Aşı konusunda hekimlerin bir de müjdesi var. Sprey ve bant şeklinde uygulanacak aşılar geliştiriliyor.





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