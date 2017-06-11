Mardin'de LYS'ye sadece liseyi bitiren öğrenciler değil, atanamayan öğretmenler de girdi. Öğretmenler, yaşadıkları sorun ve sıkıntıları anlattı.

Bin bir zorluk ve maddi sıkıntılarla ailelerinden uzak kalarak üniversitesi öğretmen adayı olarak bitirdiler. Ancak diğer adaylar gibi onlarda atanamadı.



Mehmet Fırat Akay ve Mehmet Salih Aydın 1 milyon atanamayan öğretmenden ikisi.



2 öğretmen adayı atanamayınca çareyi LYS'ye girmekte buldu.



Milli Eğitim Bakanlığından “Atanamayanlar başka sektörlerde iş bulsun” açıklaması gelmişti. Atanamayanlar da o açıklamaya uydu yeniden sınava girdi.



Atanamayan öğretmenler, yaşadıkları sorunları anlattı.



Adaylar, mülakat sisteminin kaldırılmasını da istedi.





ulusalkanal.com.tr

Atanamayan öğretmenler LYS'ye girdi