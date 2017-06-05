Konya'da nadir görülen "Amniyotik band sendromu" nedeniyle ayaksız doğma ihtimali bulunan 300 gramlık bebeğe, anne karnında müdahale edildi

Konya'da, nadir görülen "Amniyotik band sendromu" nedeniyle ayaksız doğma ihtimali bulunan 300 gramlık bebeğe, anne karnında müdahale edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 5 aylık hamile Hanife Altan'ın (20) kız bebeğine "Amniyotik band sendromu" teşhisi konuldu.

İçinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın parçasının ayrılarak, sol ayağını sarıp sıktığı görülen bebeğin ayağının tamamen kaybolma ihtimali olduğu tespit edildi.

Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, kan akışı sağlanamadığı ve ayakta gelişim geriliği olduğu için bebeğe anne karnında müdahale etti.

Henüz 300 gramlık bebeğin ayaksız doğmaması için Acar ve ekibi riskli operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Sağlık durumu iyi olan ve doğuma kadar düzenli takip edilecek bebeğin ayaksız doğmasının önüne geçildiği bildirildi.

Operasyon görüntüleri, Anadolu Ajansıyla paylaşıldı.



"Operasyonu dünyayla paylaşacaklar"

Prof. Dr. Ali Acar, tetkiklerde zarın parçasının sardığı ayakta kan akışının durduğunu hatta ayak parmağın birinin de iyice küçüldüğünü gördüklerini söyledi.

Ayağın kaybedilmek üzere olduğunu görünce hiç zaman kaybetmek istemediklerini aktaran Acar, zorlu müdahale sonrası bebeğin sağlık durumunun iyiye gitmesinin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Bebeğin ayağındaki ödemin zamanla yok olduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Bu şekildeki vakalara direkt tedavi yöntemi yok. Sadece deneysel safhada çalışmalar var. Biz bu operasyonu gerçekleştirilen ender kliniklerden biriyiz. Annenin dokularından geçip rahmine girdik. Çocuğu gördükten sonra kemiğe kadar yaklaşan bandı bulduk. Optik dediğimiz küçük makasla bandı kesip ayağı rahatlattık. Çocuğun damarını, sinirini kesebilir, zarar verebilirdik. Dikkatli şekilde işlemi gerçekleştirdik. Bebeğimizin durumu gayet iyi. Sürekli kontrolümüzde olacak. Elsiz ve ayaksız doğan bebeklere bakıldığında çoğu ya anne karnında tespit edilemiyor ya da müdahale edilemiyor. Operasyonu dünyayla paylaşacağız."



"Bebeğimi kucağıma alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Hanife Altan da bebeklerine anne karnında müdahale edilmesinin kendilerini korkuttuğunu söyledi.

Bebeğinin ayaksız doğma ihtimalinin kendilerini endişeye sevk ettiğini anlatan Altan, "Ameliyat için onay verdikten sonra yaşadığımız zorlu süreci, hocamız ve ekibi sayesinde atlattık. Bebeğimi kucağıma alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.