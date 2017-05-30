Konya'da 14 yıldır karaciğer yetmezliği çeken, babasını geçen sene aynı hastalığa yakalanması üzerine kaybeden 33 yaşındaki İbrahim Kaşıkcı, kadavradan gerçekleştirilen nakille hayata tutundu

Konya'da 14 yıldır karaciğer yetmezliği çeken İbrahim Kaşıkcı, babasını geçen sene hayattan koparan bu hastalığı, kadavradan yapılan nakille yendi.



Dört çocukları bulunan 53 yaşındaki Sultan ile Mustafa Kaşıkcı çiftinin 33 yaşındaki oğulları İbrahim'e, 2003'te karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre ilaç tedavisi gören Kaşıkcı'nın hastalığın son evresinde olduğu ve kendisine karaciğer nakli yapılması gerektiği belirtildi.

Baba Mustafa Kaşıkcı'nın, oğlunun nakli için hastaneye getirdiği akrabalarında karaciğer doku uyumu sağlanamadı, kendisi de kalp operasyonu geçirdiği için ameliyata alınamadı.

Yaklaşık bir yıl önce birden rahatsızlanan baba Kaşıkcı, oğlunun tedavisinin sürdüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Kaşıkcı, tedavinin onuncu gününde yaşamını yitirdi.

Yıllarca evladı için üzülen, eşini aynı rahatsızlıktan kaybetmenin hüznünü yaşayan Sultan Kaşıkcı'nın yüzü ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakli ekibi tarafından oğluna yapılan kadavradan karaciğer nakliyle güldü.



"Annemin durumu bizden daha zordu"

Nakille sağlığına kavuşan İbrahim Kaşıkcı, hastalığını çok önemsemediğini, ailesinin desteğiyle yaşamını sürdürdüğünü bildirdi.

Hastalığı boyunca yanından bir an bile ayrılmayan babasını karaciğer yetmezliğinden kaybedince ailesi için hayata daha sıkı sarıldığına işaret eden Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Babam, son günlerinde bile bana destek çıktı. Moralimin bozulmaması için hastalığını önemsemiyor gibi davrandı. Annem, babama ve bana üzülse de hep metanetini korudu. Annemin durumu bizden daha zordu. Bu saatten sonra kendi yaşantımı düşünmüyorum. Ailem için ayağa kalkacağım. Babam benim için yaşıyordu, ben de annem ve kardeşlerim için yaşayacağım."

Anne Sultan Kaşıkcı ise oğlunun rahatsızlığının halsizlik ve gözlerinin sararmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Eşi Mustafa ile rahatsızlığı ilerleyen evladının tedavisi için çok çabaladıklarını anlatan Kaşıkcı, her zaman çocuklarının bir gün sağlığına kavuşacağına inandıklarını dile getirdi.



"Acılarım bir nebze de olsa dindi"

Eşinin ani rahatsızlığı nedeniyle ve çocuğuyla aynı hastalığı taşımasıyla üzüntüsünün katlandığını dile getiren Kaşıkcı, şöyle konuştu:

"Eşimi kaybettiğimde evladım için dimdik ayakta durdum. Mustafa hep oğlumuzun moral ve motivasyonunu yüksek tutmamı isterdi. Yıllarca ciğerim yansa da dimdik ayakta durmak zorunda kaldım. Oğlumuzun tedavisi için çok mücadele veren eşim, aynı rahatsızlıktan yaşamını yitirince şok olduk. Yavrumuza bir şey olmasından korkarken, aynı hastalık eşimi bizden aldı. Umutsuzluğa hiç kapılmadım. Evladıma gerçekleşen nakille acılarım bir nebze de olsa dindi."

Organ nakli ekibinden, hastanenin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tevfik Küçükkartallar da hastanın anne ve babasının yıllarca evlatları için mücadele ettiğini söyledi.

İbrahim için babasının da verici olmak istediğini vurgulayan Küçükkartallar, "Babayı da karaciğer yetmezliğinden kaybedince tüm yükü anne üzerine aldı. Ailenin tek isteği evlatlarının sağlığına kavuşmasıydı. Nakille de bu başarıldı." dedi.