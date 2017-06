"Öğrencilerimize verdiğimiz karne, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların ve gösterilen performansın neticesidir. Başarının değerlendirmesinde bir araçtır. Her karne güzeldir. Bir dönemden geçtiği, belli derslerin alındığını gösterir. Bunu daha da güzelleştirmek mümkündür"

Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Ankara Cebeci Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, okul öncesinde 1 milyon 280 bin 545, ilkokulda 4 milyon 976 bin 439, ortaokulda 5 milyon 576 bin 856 olmak üzere temel eğitimde toplam 10 milyon 570 bin 295, ortaöğretimde ise 5 milyon 698 bin 123 olmak üzere yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne almanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Başarının mimarının öğrencilerin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen fedakar öğretmenler ile yıl boyunca çocuklarına destek olan veliler olduğunu vurgulayan Yılmaz, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.



"Hedef, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi"

"Ülkelerin gücü iyi nitelikli yetişmiş insan gücünden gelir. Öğrencilerimizin her birinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alması eğitim sistemimizin temel amacıdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023'ün Türkiyesini inşa etme vizyonunun bir gereği olarak hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedefimizdir." ifadelerini kullanan Yılmaz, kaliteli bir eğitim ve herkes için fırsat eşitliğinin değişmez ve daimi gayeleri olduğunu deile getirdi.

İsmet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimize verdiğimiz karne, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların ve gösterilen performansın neticesidir. Başarının değerlendirmesinde bir araçtır. Her karne güzeldir. Bir dönemden geçtiği, belli derslerin alındığını gösterir. Bunu daha da güzelleştirmek mümkündür. Bununla birlikte çocuklarınızla geçirdiğiniz güzel zamanlar, onlara göstereceğiniz ilgi, alaka ve sevgi, onların hayat karşısındaki duruşlarını belirleyecek, kendi öz güvenlerini artıracak ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Bu da en büyük kazançtır."

Yaz tatili boyunca öğrencilere dinlenmeleri, aileleri ve sevdikleriyle keyifli zaman geçirmeleri ve ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Bakan Yılmaz, öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.



"Ankara'da 319 okul yatırım programına alındı"

Ankara Valisi Ercan Topaca ise konuşmasında, başkentteki eğitim durumuyla ilgili bilgi verdi. Ankara'da 953 bin 149 öğrencinin ve 67 bin 969 öğretmenin karne tatiline gireceğine ifade ederek, öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

İkili eğitim yapan okulları tekli eğitime dönüştürmek için hükümetin desteğiyle Ankara'da kampanya başlattıklarını anımsatan Topaca, "Ankara'da 319 okulumuz yatırım programına alınmış durumdadır. Biz bunların önemli bir kısmının ihalesini yaptık. Eylül ayının sonuna kadar tamamının ihalesini yapmış olacağız. 2018 eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar 319 okulu eğitime açarak, hükümetimizin öngördüğü 2019 yılına kadar tekli eğitime Ankara'da geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda, 235 temel eğitim, 76 ortaöğretim ve 8 anaokulu olmak üzere toplam 8 bin 945 derslik yaptıklarını aktaran Topaca, hayırseverlere de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Vali Topaca, öğrencilere yabancı dili ihmal etmemeleri, kitap okumaları ve ezbercilikten uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ve bakanlık bürokratları da katıldı.