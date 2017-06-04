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"Bakırköy'ün ruhuna dokunma"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, İstanbul Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları ile Sadi Konuk Devlet Hastanesinin de içinde bulunduğu 1 milyon metrekarelik arazinin imar planını değiştirmesine tepkiler sürüyor. Arazinin yandaşlara peşkeş çekildiğini söyleyen uzmanlar, mücadelenin süreceğini kaydetti.

"Bakırköy'ün ruhuna dokunma"

İstanbul Bakırköy'de 1 milyon metrekare arazinin imar planlarının değiştirilmesi protesto edildi.

Değişiklik yapılan arazi üzerinde çok sayıda kamu kuruluşu bulunuyor. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları ve Sadi Konuk Devlet Hastanesi de bu arazi içinde yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle çoğunluğunu yeşil alanların oluşturduğu bu arazi üzerine gelir getirici yeni yapıların inşaa edilmesi öngörülüyor.

Kitle adına basın açıklaması yapan Mimarlar Odası  Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, değerli arazilerin yandaşlara peşkeş çekildiğini kaydetti. 

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da, söz konusu imar değişikliğinin iptal edilmesi için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.


ulusalkanal.com.tr
 

Etiketler; #bakırköy #ruh #dokunma #istanbul
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