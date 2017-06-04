Selçuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Korkmaz, halı sahada futbol oynarken kırılan bileğinin tedavi sürecinde yaşadığı zorluklardan hareketle, fizik tedavide kullanılmak üzere "bilek egzersiz" cihazı tasarladı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Korkmaz, halı saha maçında bileği kırıldıktan sonra tedavi sürecinde yaşadıklarından esinlenerek, fizik tedavide kullanılabilecek "bilek egzersiz" cihazı tasarladı.



Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halı sahadaki futbol maçında bileğinin kırılmasının ardından cihazı üretmeye karar verdiğini söyledi.



Alçıya alınan kolunda hareket kaybı olduğunu ve fizik tedavi gördüğünü dile getiren Korkmaz, aleti daha kolay ve ağrısız egzersiz için tasarladığını vurguladı.



Korkmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğinin çalışmasında kendisine büyük olanak sağladığını ifade ederek, şunları dile getirdi:



''Bu çalışma ile egzersiz yapacak hastaların hayatını kolaylaştıracağımı düşündüm. Fizik tedavi kliniğinde bir saatlik seansın 45 dakikası bileği ısıtmakla geçiyor ve fizik tedavi uzmanı bilek egzersiz hareketlerini eliyle yaptırıyor. Yani ısıtmaya verilen süre fizik tedaviye ayrılan süreden çok fazla. Tasarladığımız bileklikteki elektrotlar sayesinde bilek daha çabuk ısınıyor ve egzersizleri yapmak daha kolay oluyor."



Bilekliğe yerleştirilen motor ve ana kart ile bileğin istenilen süreyle ve açıyla döndürüldüğünü anlatan Korkmaz, ''Cihaz, ithal edilen emsallerine göre bileği ısıtabildiği gibi hafıza özelliğine de sahip. Hastaların bileğini kaç derece ve ne kadar süreyle döndüreceğini kaydediyor. Bu bilgiler ön yüzünde bulunan ekrandan görülebiliyor.'' diye konuştu.



"Geliştirerek ihraç edebiliriz"



Korkmaz, her egzersizde hastaya hissettirmeyecek şekilde otomatik olarak dönüş derecesinin artırıldığını belirterek, ''Buna 'aktif mod' diyoruz. Bu mod bilekteki kabiliyetin hastaya ağrı vermeden gelişmesini sağlıyor. Bu da benzer cihazlarda bulunmayan bir özellik. İthal edilen benzer ürünler çok pahalı. Biz çok daha ucuz ve tamamen yerli bir ürün ortaya çıkarmış olduk. Bu cihazı geliştirerek ihraç edebiliriz." ifadelerini kullandı.



Cihazın fizik tedavi merkezleri ve hastanelerde kullanılabileceğine işaret eden Korkmaz, şunları kaydetti:



''Hastalar evlerinde egzersiz hareketlerini daha kolay şekilde yapabilir. İlerleyen dönemlerde farklı modlar eklemeyi düşünüyoruz. Örneğin ağırlık moduyla hastanın bir ağırlığı kaldırıyormuş gibi hissetmesini sağlayacağız. Patenti için başvuru yaptık, inşallah birkaç ay içinde alacağız. Ülkemizde böyle teknolojik ürünlerin artmasını istiyoruz. Gençlerimize sesleniyorum, bir şey üretmek için dahi olmak gerekmiyor. Ben sadece gözlemlerim sonucunda 'Böyle bir şey yapılırsa nasıl olur?' dedim ve bu cihazı ürettim.''