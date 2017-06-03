TBD'nin düzenlediği yarışmada bilim kurgu tutkunları hayallerini öyküye aktaracak

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen “Bilim Kurgu Öykü Yarışması” için başvurular başladı.



Bu yıl belirli bir temayla sınırlandırılmayan yarışmada, katılımcılar düşlerini, düşüncelerini, imge ve simgeleri bilim kurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekan ve olgu dünyasına taşıyabilecek.



Yarışma şartları arasında öykünün en fazla 2 bin sözcükten oluşması, Türkçe olması, bilim kurgusal ögelerle hazırlanması ve daha önce basılı ya da dijital herhangi bir mecrada yayımlanmamış olması yer alıyor.



Jürisinde, Barış Emre Alkım, Bülent Akkoç, Kadir Yiğit Us, Murat Başekim, Sedef Özkan, Seda Uyanık, Ümit Dağcı, Asiye Bendon, Cem Kılıçarslan, Özgür Tacer, Nuray Başar'ın yer aldığı yarışmayla, bilim kurgu yapıtlarının sayısının artırılması amaçlanıyor.



Birinci öyküye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye bin lira ödül verilecek yarışmanın sonucu, 22 Kasım'da açıklanacak.



TBD, bu yılki yarışmada da dereceye girecek öyküler arasından seçilenleri kitaplaştıracak.