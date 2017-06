Bitlis'te arkasına römork taktığı bisikletiyle 2,5 ayda 350 kilometre katederek köy çocuklarına kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtan Hakan Yücel'e, Türkiye'nin her yerinden binlerce kitap gönderildi.

Arkasına römork taktığı bisikletiyle köyleri gezerek çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtan Bitlis Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Hakan Yücel'e, Türkiye'nin her yerinden binlerce kitap ulaştırıldı.



Köy çocuklarının "bisikletli kütüphaneci" olarak tanıdığı Yücel, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtmayı sürdürüyor.



Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak için arkasına römork taktığı bisikletiyle 2,5 ayda 350 kilometre kateden Yücel, 6 köydeki yüzlerce çocuğa kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıttı.



Son olarak bisikletine yüklediği kitap ve malzemeleri il merkezine 30 kilometre uzaktaki Tınar köyü Güvenli mezrasına taşıyan Yücel, buradaki çocukların mutluluğunu paylaştı.



Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1950'lilerde Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde köylere kitap götüren "eşekli kütüphaneci" Mustafa Güzelgöz'ü örnek aldığını söyledi.



İlk olarak Bitlis'in Aşağıbaşhan köyüne kitap götürdüğünü anlatan Yücel, şöyle konuştu:



"Yaptığım çalışma medyada yer alınca, tabiri yerindeyse Türkiye'nin her yerinden kitap yağmaya başladı. Şu anda 2 bine yakın kitap, kütüphanemizde birikmiş. Milletvekilimiz Sayın Vedat Demiröz kütüphanemize 10 bin kitap hediye etti. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler, iş adamları, üniversite kulüpleri, yazarlar, öğretmenler ve sayamadığım çok sayıda kişi bize kitap gönderdi. Geçen 2,5 aylık sürede 6 köye ulaştım. Bin 500 kitabı köylerde dağıttım."



"Bitlis'in ismi kitapla anılmaya başlandı"



Okulların kapanmasına az zaman kaldığını, eylülde tekrar kitap dağıtmaya başlayacağını dile getiren Yücel, "Çocukları mutlu etmek benim için çok büyük mutluluk oluyor. Bitlis'in ismi kitapla anılmaya başlandı." dedi.



Kış aylarında da kitap dağıtmaya ara vermeden devam etmeyi planladığını bildiren Yücel, şunları kaydetti:



"Bazı köylerde taşımalı eğitim yapıldığı için her köyde okul yok. Önce hangi köylere ulaşabileceğime bakıyorum. Ardından öğretmenleriyle iletişime geçip okul mevcudunu alıyorum. Hangi okulda kaç öğrenci varsa bunu 5 ile çarpıp daha fazla kitap getiriyorum. Öğrencilerin taleplerini karşılamak boynumun borcu. İşimi aksatmadan, izin alarak köyleri dolaşıyorum. Hedefimde 5 bin kitap var. Böyle giderse bu sayının çok üstüne çıkacağımı ümit ediyorum. Çünkü çok fazla talep var."



Bu yıl yaklaşık 25 köye kitap götürmeyi hedeflediğini anlatan Yücel, öğrencilerin, okullara götürdüğü 3 boyutlu kitapları çok sevdiğini de belirtti.



"Çocuklara kitap okuma sevgisini aşılıyor"



Tınarlı Köyü İlkokulu öğretmeni Fatma Bilik de Yücel'i ilk gördüğünde turist zannettiğini söyledi.



Eğitimde yaşayarak öğrenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bilik, "Hakan Bey öğrencilerimize kitap getirdi. Biz eğitimciler ne kadar 'okuyun' desek ve öğrencilerin önünde okusak bile, kendisinin bu kitapları bisikletle buraya getirmesi çok farklı bir şey oldu. Çocuklara kitap okuma sevgisini aşılıyor." diye konuştu.