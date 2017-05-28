Balıkesir'de bir lisenin bahçesinde oluşturulan "Bitkievi"nde çeşitli bitkilerin tohumlarını toprakla buluşturan, gelişimlerini takip eden, elde ettikleri ürünleri kendi elleriyle toplayan ve yerli tohumun önemini kavrayan öğrenciler, aynı zamanda hobi ediniyor.

Balıkesir'de bir lisenin bahçesinde oluşturulan "Bitkievi", öğrencilerin biyoloji dersini uygulamalı öğrenmelerini sağlıyor.



Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinin bahçesindeki "Bitkievi"nde çeşitli bitkilerin tohumlarını toprakla buluşturan, gelişimlerini takip eden, elde ettikleri ürünleri kendi elleriyle toplayan ve yerli tohumun önemini kavrayan öğrenciler, aynı zamanda hobi ediniyor.







Okulun biyoloji öğretmeni Dursun Özatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce uygulamaya koydukları projenin tüm öğrenciler tarafından benimsendiğini vurgulayarak, Bitkievinde dileyenin çiçek, dileyenin meyve ve sebze yetiştirdiğini belirtti.



"Yerli tohumun önemini kavramak için"



Projeyle yerli tohuma da vurgu yapmak istediklerine işaret eden Özatlı, şöyle konuştu:



"Bitkievini 2015'te proje şeklinde öğrencilerimizle gerçekleştirdik. Amacımız derslerde görülen teorik bilgilerin uygulama yaparak pekiştirilmesi. Bu kapsamda öğrencilerimiz çeşitli bitkiler yetiştirdiler. Tohum sürecinden çiçek, yaprak açma gibi tüm dönemi gözlemlediler. Tabii sadece durum bundan ibaret değil aynı zamanda boş zamanlarını değerlendirdiler, hobi amaçlı kullandılar. Daha sonra yerli tohumun önemini kavramak için de uygulamalar yaptılar çünkü artık genetiğiyle oynanmış tohumlardan ikinci bir ürün alamıyorsunuz. Bunun yerine yerel tohumlar kullanılarak önemi vurgulandı. Şu an buradaki bitkilerin hemen hemen hepsi yerel tohumlarla elde edildi."







Özatlı, yaklaşık 40 metrekarelik alanda 100'den fazla bitki olduğunu belirterek, "Örneğin öğrencilerimiz yer fıstığının tohum sürecinden, yapraklanma ve ürün haline gelmesini gözledi. Yani sadece sofrada tükettikleri domatesi, salatalığı tohumdan yetiştirdi. Yani filizlenme, çiçeklenme, yapraklanma ve ürün sürecini birebir gördü. Yani bu meyve veya sebze yerde mi yetişiyor, ağaçta mı, toprak altında mı bunları gözlemlediler." ifadelerini kullandı.



Öğrenciler memnun



Okulun 9. sınıf öğrencilerinden Fatma Kırcıoğlu da toprakla uğraşmanın kendisini ders stresinden uzaklaştırdığını bildirdi.



Kırcıoğlu, taze nohut yemeyi çok sevdiğini belirterek, "Boş zamanlarımda hep onunla ilgilendim. Yani toprağını temizledim, suyunu verdim ona ilgi gösterdim. Yaklaşık bir aydır uğraşıyorum. Benim için çok iyi bir hobi oldu. Biraz stresten uzaklaştırdı, derslerin baskısını azalttı. Canım sıkıldığında gelip nohutumla ilgilendim." diye konuştu.



9. sınıf öğrencilerinden Çisem Erol da ilk defa toprakla iç içe olduğunu, toprakla uğraşıp bir şeyler elde etmenin kendisine mutluluk verdiğini ifade etti.







Erol, çocukluğundan itibaren çileği çok sevdiğini, onu burada yetiştirme fırsatı bulduğunu vurgulayarak, "Fide olarak getirdim. 1,5 ay boyunca onunla ilgilendim, yetiştirdim. Özelikle boş zamanlarımda ona ilgi gösterdim, otlarını temizledim, suladım, toprağını havalandırdım. 1,5 ay sonra çilek verdi. Mutlu oldum. Ben toprakla hiç ilgilenmemiştim daha önce." dedi.



9. sınıf öğrencisi Alime Nur Baykal da domates fideleri ektiğine hatırlatarak, duygularını şöyle aktardı:



"Her kahvaltıda domates tüketiyorum ve çok seviyorum. 'Acaba ben de yetiştirebilir miyim?' diye düşündüm. Okulumuzda Bitkievi vardı ve bu imkanı kullandım. Şimdi hepsi çiçek açmış durumda. Domateslerin olgunlaştığı günü sabırsızlıkla bekliyorum."