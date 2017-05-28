Hatay'da, bovling merkezi bulunmayan Hassa ilçesindeki bir ortaokulun öğretmenleri, spor salonunda bovling alanı oluşturdu.

Hatay'da, bovling merkezi olmayan Hassa ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, öğretmenlerinin spor salonunda oluşturduğu bovling alanında içi kumla doldurulan lobutları hentbol topuyla devirmeye çalıştı.



Hatsaş A.Ş Ortaokulunun öğretmenleri öğrencilerini bovlingle tanıştırmak için harekete geçti. İlk olarak oyuncak mağazalarında satılan plastik lobutlardan temin eden öğretmenler, bunların içlerini kumla doldurarak ağırlaşmasını sağladı.



Daha sonra Hassa Spor Salonu içerisinde tahtadan şeritlerle bovling alanı oluşturuldu. Kendilerine ayrılan üç parkurda kum dolu lobutlara hentbol topuyla atış yapan öğrenciler, ilk kez bovling oynamanın heyecanını yaşadı.



Okul Müdürü İsa Demiri, yaptığı açıklamada, öğrencileri mutlu etmek istediklerini söyledi.



Kırsal alanda yaşadıklarını ve birçok imkandan uzak olduklarını belirten Demiri, "Öğrencilerimizin birçoğunun maddi durumları elverişsiz. Çocuklarımızın hem gelişimlerine katkı sağlamak hem de stres atmaları için okulda öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldik, 'Öğrencileri nasıl mutlu edebiliriz' diye düşündük. Aklımıza bovling geldi." dedi.



Çocukların bovlingi hayatlarında hiç görmedikleri için bu fikri hayata geçirmek istediklerini belirten Demiri, "Öğrencilerimiz bovlingi ya dizi ya da filmlerde görüyorlar. Okul bütçemiz de yetersiz olduğu için gerçek bovling yerine, plastik lobutlara kum oldurduk ve spor salonunda tahta kullanarak şerit yaptık. Çocuklar atışları da hentbol toplarıyla yaptılar." diye konuştu.



Demiri, öğrencilerin büyük keyif aldığı etkinliği her yıl tekrarlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.



Beden eğitimi öğretmeni Mehmet Uğur Kaya da bu etkinliği tüm okulların katılımıyla yapmak istediklerini dile getirdi.



Okulun 8. sınıf öğrencisi Sıla Abacı, hayatında ilk kez bovling oynadığını ve büyük keyif aldığını belirtti. Abacı, "Bizler bovlingi ancak televizyonlardan görüyorduk ve çok merak ediyorduk. Şahsen ben oynamayı çok istiyordum. Öğretmenlerimiz bizlere bu duyguları yaşattılar. Bizleri bovling ile tanıştırdılar. Hayallerimiz gerçekleştirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Etkinlik kapsamında ilçedeki bir özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler de bovling oynadı.