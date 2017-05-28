Gümüşhane Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, toplumda kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla "kitabını kap gel, çay bizden" sloganı ile proje başlattı.

Gümüşhane Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, toplumda kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla "kitabını kap gel, çay bizden" sloganı ile proje başlattı.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, girişimcilik dersi kapsamında proje hazırladı. Vatandaşları kitap okumaya teşvik etmeyi hedefleyen öğrenciler, Karaer Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda kitaplık oluşturdu.



"Kitabını kap gel, çayınız bizden" ve "okumak sizden çay bizden" sloganlarını kullanan öğrenciler, şehir merkezindeki diğer park ve kahvehaneleri dolaşarak vatandaşları kitap okumaya teşvik ediyor.



Ziyaret ettikleri mekanlarda vatandaşların katılımıyla kitap okuyan öğrenciler, kendilerine eşlik edenlere çay ikramında bulunuyor.



- "Daha çok mekanda kitaplık oluşturmayı amaçlıyoruz"



Proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Taşkın Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluk becerilerini geliştirmek için çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.



Kılıç, bu kapsamda sosyal sorumluluk projesi geliştirmelerini istediği öğrencilerin park ve kahvehanelerde vatandaşları kitap okumaya teşvik etme önerisinde bulunduğunu belirtti.



Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının yeterli seviyede olmadığını ifade eden Kılıç, bu durumu göz önünde bulundurarak projeyi kabul ettiklerini vurguladı.



Kılıç, öğrenci grubunun kitaplık kurulan park başta olmak üzere diğer park ve kahvehanelerde okuma etkinliği gerçekleştirdiğini anlatarak, bu uygulamanın farkındalık yaratma noktasında önemli olduğuna dikkati çekti.



Vatandaşların parktaki kitaplıktan ödünç kitap alabildiğine işaret eden Kılıç, "İsteyen vatandaşlarımız, parkta bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da kitapla buluşma fırsatı yakalıyor. İnsanlarımız bu sayede zamanlarını daha verimli geçirebiliyor." diye konuştu.



Kılıç, projeyi geliştirerek daha çok mekanda kitaplık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Herkesi kitap okumaya davet ediyoruz." dedi.



Proje için kitap toplanıyor



Projede görev alan öğrencilerden Sultan Delibaş ise toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaştırması istediklerini söyledi.



Bir konuda başarıya ulaşmak için öncelikle farkındalık yaratılması gerektiğini vurgulayan Delibaş, bu düşünceden yola çıkarak çeşitli mekanlarda arkadaşları ile kitap okuduklarını anlattı.



Delibaş, vatandaşların parklarda genellikle çay ya da kahve içtiğini aktararak, "Projemizle, insanlara parklarda çay içmek, çekirdek yemek dışında farklı bir aktivite imkanı sunduk." ifadelerini kullandı.



Oluşturdukları ve oluşturmayı planladıkları kitaplıklar için kitap topladıklarını belirten Delibaş, duyarlı kişileri vatandaşların okuması için kitap bağışında bulunmaya davet etti



Delibaş, birlikte kitap okudukları kişilere çay ikram ettiklerini anımsatarak, bu durum karşısında vatandaşların genellikle gülümsediğini ve memnuniyetlerini dile getirdiklerini kaydetti.

