Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: - "Bursa ipeği yüzyıllar boyu Avrupa'da, dünya saraylarında yoğun rağbet gördü. Bursa ipeği, yeniden dünya markası olsun, şehrimiz tekrar dünya gündemine girsin istiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyesince ipek böceği evrelerinin çocuklara uygulamalı öğretilmesi amacıyla 2015 yılında başlatılan "Bursa ipeği hayat buluyor" projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine ipek böceği yetiştirme setleri dağıtıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığınca ipekçiliğin ve ipek böceği evrelerinin çocuklara tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla 2015 yılında uygulamaya başlanan projede 25 okulda 2 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.



Projeye dahil olan Eşref Ergin İlkokulunda da öğrencilere ipek böceği yetiştirme seti dağıtıldı. Set içindeki ipek böceğinin yetiştirilmesi ve tırtılın kozaya dönüşmesi konusunda eğitim verilen öğrenciler, kısa sürede oluşacak kozayı okullarına getirdiklerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.



Setlerin dağıtımına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa ipeğinin, yüzyıllar boyunca kentin markası olduğunu ancak son zamanlarda unutulmuş bir değer haline geldiğini belirtti.



Bursa ipeğini ve ipekçiliği yeniden canlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Altepe, şunları söyledi:



"Bursa ipeği yüzyıllar boyu Avrupa'da dünya saraylarında yoğun rağbet gördü. Bursa ipeği, yeniden dünya markası olsun, şehrimiz tekrar dünya gündemine girsin istiyoruz. Bursa ipeği yumuşaklığı, beyazlığı ve parlaklığıyla dünyada bir numara. Bu değerimizi yeniden dünya vitrinine çıkarmak için üretim yapan fabrikaları destekliyoruz. İpek böcekçiliği yapan üreticilerimize malzeme desteği veriyoruz. Bunun yanında bu değerimizin çocuklarımız tarafından da bilinmesi için böyle bir proje başlattık. Çocuklarımız tırtıl bulunan kutularda kozanın üretimini görerek öğrenecek. Taze dut yapraklarıyla beslenecek tırtıllar kozalarını örecek. Kozalarını okullarına teslim eden öğrencilerimizi de çeşitli hediyelerle ödüllendireceğiz."



Konuşmaların ardından Altepe, öğrencilere ipek böceği yetiştirme setlerini dağıttı.



Çocuklara kozanın ipliğe dönüşüyle ilgili uygulama da yaptırıldı.

