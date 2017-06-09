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Çikolata devi Mars İngiltere ve İrlanda'da bazı çikolataları geri çağırıyor!

Kararın gerekçesi olarak Mars Galaxy'nin Teaser bars, Counters ve Minstrels ürünlerinde ölümcül salmonella bakterisi riski bulunması gösterildi

Çikolata devi Mars İngiltere ve İrlanda'da bazı çikolataları geri çağırıyor!

ABD'li çikolata üreticisi Mars, İngiltere ve İrlanda'da Galaxy'nin Teaser bar, Counters ve Minstrels ürünlerini geri çağırma kararı aldı. İngiliz medyasının son dakika geçtiği bilgiye göre; kararın bu ürünlerde ölümcül Salmonella bakterisi taşıma riski nedeniyle alındığı öğrenildi.

MARS'DAN AÇIKLAMA: ÜRÜNLERİ MUHAFAZA EDİN VE...

Express.co.uk'de yer alan habere göre; Mars, bu ürünleri elinde bulunduran herkesi yememeleri konusunda uyardı. Bunun yanı sıra şirket, "Tüketiciler, ürünleri muhafaza etmeli ve tüketici memnuniyeti ekibiyle iletişime geçmeli" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Independent.co.uk'de yer alan bir diğer habere göre de, çikolata üreticisi Mars; "Önlem olarak, bu konuyla ilgili aldığımız bir şikayet olmamasına rağmen, tüketicilerimizin güveni ve güvenliği için, potansiyel olarak etkilenen ürünleri gönüllü olarak geri çağırma kararı aldık" açıkladı.

Söz konusu ürünlerin son kullanma tarihlerinin, 9 Mayıs 2018 ya da 18 Mayıs 2018 olduğunu belirten Mars sözcüsü, bu ürünlerin "yalnızca az bir miktarının" İngiltere ve İrlanda'da dağıtıldığını aktardı.

Mars, 2016 yılında bir tüketicinin Snickers içerisinde kırmızı bir plastik parçası bulmasının ardından 55 ülkede Snickersları toplatmıştı./Habertürk

Etiketler; #çikolata #mars #ingiltere #irlanda
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