Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak Sağlık Bakanlığı'nın ilaç harcamalarına ayırdığı bütçeyi eleştirdi. Kişi başına düşen ilaç harcamasının düşük olduğunu savunan Çolak’a göre hastaların eczanelerde ilaç bulamamasının nedeni ise üretici firmalar.

Türk Eczacıları Birliği, 2016 yılında sağlık, ilaç ve eczacılık konusunda Türkiye'deki gelişmelere ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptı.

"OECD ülkelerinde toplam sağlık harcamalarının Gayrı safi yurt içi hasıla içindeki payına bakıldığında Türkiye %5.4’lük oranla OECD ortalaması olan %8.9’un altındadır."



Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Sağlık Bakanlığı bütçesini eleştirdi, kişi başına düşen ilaç harcamasının düşük olduğunu savundu.

"Sağlık bakanlığı 2017 Bütçe sunumuna göre; kişi başına düşen ilaç harcaması Türkiye’de 170 dolarken, OECD ortalaması ise 527 dolardır. Bu rakamlara bakarak Türkiye’de ilaç ve sağlık harcamalarının yüksek olduğunu söylemek mümkün değildir."



Çolak, hastaların eczanelerde ilaç bulamama sıkıntısını da değerlendirdi, üretici firmalarını hedef tahtasına koydu.

"İlaçta sabit kur uygulamasında ki yeni düzenlemenin 20 Şubat’ta başlayacağının duyurulması ardından suni bir kriz yaratılmış ve çeşitli ilaçlar piyasada bulunamaz hale gelmiştir.Buradan TEB olarak sormak istiyoruz;yaratılan bu suni krizden kimler yararlanmaktadır.Özellikle üretici firmaların ilaçları elinde tutarak piyasaya vermemesi insan sağlığı açısından kabul edilebilir bir tutum değildir."







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