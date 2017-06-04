Tekirdağ'da 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde yaşanan toplumsal olaylardan endişe duyan ailesinin isteği üzerine kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmayan Yurdanur Yener, 34 yıl sonra bu hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

Tekirdağ'da 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde yaşanan toplumsal olaylardan endişe duyan ailesinin isteği üzerine kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmayan Yurdanur Yener, 34 yıl sonra bu hayalini gerçekleştirdi.



Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980 darbesi öncesinde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisini kazandığını fakat yaşanan toplumsal olaylar nedeniyle üniversiteye kayıt yaptıramadığını söyledi.



Darbe öncesinde okulun kapısına bombalı pankartlar bırakıldığını, bunları duyan ailesinin okumasına izin vermediğini ifade eden Yener, 1980 darbesi sonrası da çeşitli nedenlerle üniversiteye gidemediğini dile getirdi.



Darbe öncesinde yaşanan olayların ve darbenin sadece sadece kendisinin değil birçok kişinin de eğitim hayatını etkilediğini ifade eden Yener, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Ben liseden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi, o zamanın adıyla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisini kazandım fakat siyasi olaylardan dolayı okulumdan ayrılmak zorunda kaldım. Bu nedenle içimde bir yara oluştu. Okuluma hiç başlayamadım. Kayıt olacağım gün kapıya bombalı pankartlar konuldu. Bunu gören ailem eğitim hayatıma devam etmemi istemedi. O zaman ailemiz ön plandaydı. Kendime güvendim sonraki yıl tekrar girerim diye fakat gerçekleşmedi. Daha sonra evlendim. İki çocuğum oldu. Çocuklarıma bakarken ben resim yapmaya devam ettim. Daha sonra zamanı gelmiştir diyerek bir karar aldım ve üniversite sınavlarına girdim. Yetenek sınavlarını kazanarak 3 yıl önce Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünü kazandım. Şu an 3. sınıftayım. Hayallerimi 34 yıl sonra gerçekleştirdim."



"Eğitimin yaşı yok"



Eğitim hayatında yaşının getirdiği sebeplerle az da olsa zorluklar yaşadığını aktaran Yener, sınıf arkadaşlarıyla olan jenerasyon farkını çocukları ile aştığını ifade etti.



Yener, 15 Temmuz darbe girişiminin de kendisini çok etkilediğini belirterek, "Biz nasıl daha öncesini hatırlıyorsak yeni nesil de bunları hatırlayacak." dedi.



Resimle ilgili çalışmalarını devam ettirdiğini dile getiren Yener, şöyle devam etti:



"Resmi hep akademik düzeyde yapmak istedim. Benim hayalim, Tekirdağ'da olmayan bir galeri açmak. Yeni gelen öğrencilere de bir mekan oluşturmak ve orada istedikleri gibi sergilerini açmalarını sağlamak istiyorum. İnsanların ufku, etrafa bakış açısı okuyunca değişiyor. Tüm arkadaşlarıma okumalarını tavsiye ediyorum. Eğitimlerini yarıda bırakmış arkadaşlarımın bunu devam ettirmelerini istiyorum. Eğitimin yaşı yok."



Yener, çevresinden 58 yaşında okuması ile ilgili hep olumlu mesajlar aldığını ve ailesinin maddi-manevi her zaman yanında olduğunu kaydetti.