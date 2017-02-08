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Darüşşafaka giriş sınavına başvurular başladı

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının bu yılki sınavı, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak

Darüşşafaka giriş sınavına başvurular başladı

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Darüşşafaka'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek.

Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Başvuru yapacak kişilerin evraklarının Darüşşafaka’ya 22 Mayıs 2017 Pazartesi gününe kadar elden veya postayla ulaştırılması gerekiyor.

Bu yıl ilk defa "https://basvuru.darussafaka.org/" sitesi üzerinden online başvuru da yapılabilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Darüşşafaka
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