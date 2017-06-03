Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
'Abla'lara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
'Abla'lara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da sürücüsüz metro dönemi
İstanbul'da sürücüsüz metro dönemi
Almanya'da terör alarmı
Almanya'da terör alarmı

Devlet korumasındaki çocuk evlerinden iki TEOG birincisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan ve TEOG sınavında başarılı sonuçlar alan çocuklarla bir araya geldi.

Devlet korumasındaki çocuk evlerinden iki TEOG birincisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan ve Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı sonuçlar alan çocuklarla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kaya, TEOG'da başarı gösteren çocukları kabulünde onları tebrik ederek, "Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizlerin diğer arkadaşlarınıza da örnek olacağınızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaya, çocuklarla sohbet ederek her birine sınavda kaç net yaptıklarını ve ileride ne olmak istediklerini sordu.

Erkek çocuklardan daha çok "mühendis", kız çocuklardan ise "doktor" cevabını alan Bakan Kaya, çocuklara "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bütün imkanlarımızla sizin hayallerinize ulaşmanız için çalışmaya devam edeceğiz." diye seslendi.

Çocuklara düzenli çalışmanın faydalarını anlatan Kaya, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaya, TEOG'da başarılı olan çocukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturmak istediğini de söyleyerek, onlara tatil sözü verdi.

Tablet hediye edildi

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar da sunulan imkanlarla kendilerini aile ortamında hissettiklerini ve ders çalışmaya teşvik edildiklerini anlattı.

Sınavda 120 soruyu doğru cevaplayarak tam puan alan Gülcan Gökmen ile Ziya Yücekaya ve 119 soruyu doğru yanıtlayan Nurullah Yavuz, başarılarının sırrının düzenli ve verimli çalışmak olduğunu söyledi.

Gökmen, Yücekaya ve Yavuz'un yanı sıra 12 çocuk daha sınavda aldıkları yüksek puanlarla önemli başarı elde etti.

Bakan Kaya, kabulün ardından çocuklara tablet hediye etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #aile #politika #sosyal #teog #bakanlık #net #Fatma Betül Sayan Kaya
banner863
Önceki Haber
FETÖ'nün 'abla'larına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Sonraki Haber
Tartıştığı babasını silahla yaraladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.