Dicle Üniversitesinde eğitim gören 5 bin 100 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

Dicle Üniversitesinde (DÜ) 5 bin 100 öğrenci, 2016-2017 akademik yılında mezun olmanın heyecanını yaşadı.

DÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, DÜ'nün Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olduğunu söyledi.

DÜ'nün kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Aksoy, üniversiteden mezun olan birçok kişinin kamu ve özel sektörde önemli noktalarda görev yaptığını kaydetti.

Aksoy, mezunlara "Sevgili gençler, yaptığınız işten her zaman heyecan duymalısınız. Bizim bulunduğumuz görevlerde belirli bir süre sonra sizler olacaksınız. Ülkemizi almış olduğunuz noktadan çok daha iyi noktaya sizler taşıyacaksınız." diye seslendi.

DÜ Rektörü Talip Gül de üniversitede 33 bin 180 öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Kurumda 900 civarında öğretim üyesi ve bin 950 akademik kadro ile başarılı bir şekilde eğitimin sürdüğünü ifade eden Gül, şu bilgileri aktardı:

"Sadece bu öğretim yılında 300'ü aşkın bilimsel faaliyet ve bir o kadar da sosyal ve sportif faaliyet gerçekleşmiştir. Bu dönemde akademisyenlerimiz bin 170 ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve kitap yayınlamışlardır. Hedefimiz, bölgemizde birinci üniversite olmak ve uluslararası kimlik kazanmaktır. Üniversitemizde lisans ve lisansüstü programlarda okuyan 255 yabancı uyruklu öğrencimiz vardır."

Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da bulunduğu törene, öğrencilerin aileleri de katıldı.