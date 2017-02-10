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Doğum gününde ölen gencin organları bağışlandı

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları nakil bekleyen hastalara umut olacak

Doğum gününde ölen gencin organları bağışlandı

 Sinop'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve doğum gününde hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Sinop kent merkezinde bir süre önce motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Aykut Bostancıoğlu'nun (22) yakınları, gencin organlarını bağışlama kararı aldı.

Kararın ardından durum Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezine (BKM) bildirildi.

Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezinde görevli Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu tarafından yaklaşık 3 saat süren ameliyatla Bostancıoğlu'nun böbrekleri alındı.

Yakupoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam hastanede yoğun bakım ünitesinde 2 kadavra donörünün olduğunu söyledi.

Bostancıoğlu'nun organlarının ilerleyen saatlerde organ bekleyen hastalara naklini gerçekleştireceklerini belirten Yakupoğlu, "Bu gerçekten çok yoğun çalışma gerektiren bir organizasyon. Bunu gerçekleştiren ekibime teşekkür ediyorum. Çok meşakkatli bir iş başardılar. İnşallah organ bekleyen hastalarımıza en kısa zamanda yaşam olarak geri dönecektir diye ümit ediyorum." dedi.

Beyin ölümü gerçekleşen gencin ağabeyi Aydın Bostancıoğlu da kardeşinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü olduğunu ifade ederek, organlarının başkasına hayat vermesi, kendilerinin acısını bir nebze olsun rahatlatacağını kaydetti.

Kardeşinin öldükten sonra organlarının toprakta çürümesinin bir anlamı olmayacağını belirten Bostancıoğlu, "En azından başkalarının hayatı kurtulur. Bizim yandığımız gibi başkaları yanmaz. Kardeşim 3 gün yoğun bakımda kaldı. Hayat mücadelesini kazanamadı. Allah'ım onu bizden daha çok seviyormuş, aldı. Mekanını cennet etsin. Doğum günü ölüm günü oldu." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Aykut Bostancıoğlu #organ nakli #Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi #Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu #Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi #Sinop
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