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E-Okul ile TEOG sonuçları sorgulama (TEOG sınav sonuçları 2017)

TEOG sınav sonuçları E-Okul sisteminde erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı TEOG 2. dönem sınavlarının sonuçları için E-Okul sistemine giriş yapmak gerekiyor.

E-Okul ile TEOG sonuçları sorgulama (TEOG sınav sonuçları 2017)

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem ortak sınavları ile mazeret sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi"nden açıklandı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 26 ve 27 Nisan'da gerçekleştirilen ikinci dönem merkezi ortak sınavları ile 20 ve 21 Mayıs'ta yapılan mazeret sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlanarak, sınav sonuçları "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi"nden duyuruldu. 

İkinci dönem merkezi ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katıldı. Sınav sonuçları, e-okul sistemine öğrencilerin ders yazılı notu olarak işlendi. 

Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden öğrenebilecek.

Etiketler; #teogi #sonuçlar #teog sonuçları
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