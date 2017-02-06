Eczanelerde ilaç kalmadı!

20 Şubat’ta ilaçlara yapılması beklenen zam nedeniyle ecza depolarının ve üretici firmalarının stok yaptığı iddia edildi. Ulusal Kanal ekibi olarak yaşanan ilaç mağduriyetini eczacılara ve hastalara sorduk. Vatandaş ilaç bulamamaktan eczacı ise ilacı vatandaşa ulaştıramamaktan şikayet etti.

20 Şubat’ta yapılması beklenen ilaç zammı nedeniyle eczanelerde raflar boşaldı.İddialara göre üretici firmalar ilaçları piyasaya vermiyor ve ilaç depoları aldığı ilaçların kaydını girmeyerek eczanelere ulaştırmıyor.Vatandaşlar doktorların yazdığı ilaçları bulamamaktan şikâyetçi.Tansiyon, alerji, kanser, kan ilaçları, ağrı kesiciler ve antibiyotikler bulunamayan ilaçlar arasında yer alıyor. Bu ilaçların ise piyasada eş değerleri de bulunamıyor.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada hastaların ilaca erişimine engel teşkil eden sorumlular hakkında idari ve cezai işlem uygulanacağını belirtti.Türkiye Eczacılar Birliği 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, piyasada ilaç bulunamamasının; ilaç üretiminde kaynaklanan sıkıntılardan ve yapılacak olan zammın erken açıklanmasından doğduğunu söyledi.Ecza depoları ise sorunun ilaçların stoklanmasından değil, üretimin kısıtlı olmasından kaynaklandığını belirtti.