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El kemiği yerine leğen kemiğinden nakil yapıldı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir hastanın tümör nedeniyle çıkarılan el kemiği yerine leğen kemiğinden nakil yapıldı.

El kemiği yerine leğen kemiğinden nakil yapıldı

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şemse Karadağ (54) sol el başparmağındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Ali Erkan Yenigül, tarafından yapılan tetkik ve muayene sonucunda, Karadağ'ın parmak kemiğini neredeyse tamamen kaplayan tümör tespit edildi.

Operasyonla hastanın elindeki tümörlü kemik çıkarılarak yerine leğen kemiğinden aynı ölçülerde kemik alınarak nakil yapıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Karadağ, Dr. Yenigül ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Açıklamada, el ve ayaklarda özellikle hareket zorluğuna yol açan ağrılarda mutlaka doktora başvurulması gerektiği, erken tanı ve uygun tedaviyle zaman kaybı olmaksızın iyileşmenin mümkün olduğu kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Uz Dr. Ali Erkan Yenigül #operasyon #nakil #leğen kemiği #el kemiği
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