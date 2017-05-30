Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir hastanın tümör nedeniyle çıkarılan el kemiği yerine leğen kemiğinden nakil yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şemse Karadağ (54) sol el başparmağındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu.



Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Ali Erkan Yenigül, tarafından yapılan tetkik ve muayene sonucunda, Karadağ'ın parmak kemiğini neredeyse tamamen kaplayan tümör tespit edildi.



Operasyonla hastanın elindeki tümörlü kemik çıkarılarak yerine leğen kemiğinden aynı ölçülerde kemik alınarak nakil yapıldı.



Başarılı geçen ameliyatın ardından Karadağ, Dr. Yenigül ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.



Açıklamada, el ve ayaklarda özellikle hareket zorluğuna yol açan ağrılarda mutlaka doktora başvurulması gerektiği, erken tanı ve uygun tedaviyle zaman kaybı olmaksızın iyileşmenin mümkün olduğu kaydedildi.