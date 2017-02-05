Elektrik kesintileri, Sezer Yıldız'ı jeneratöre mahkum etti

Şırnak'ta sık sık kesilen elektrik, 20 yaşındaki Sezer Yıldız'ı jeneratöre mahküm etti. Yıllardır, kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı ile mücadele eden Yıldız, günde 1 saat buhar makinesine bağlı kalıyor. Sık sık yaşanan elektrik kesintileri Sezer'in hayatını tehdit ediyor.

Şırnak'ta giderek artan elektrik kesintileri, Sezer Yıldız'ı jeneratöre mahküm etti.



Vakıfkent Mahallesinde yaşayan Sezer Yıldız, kızamık virüsünün neden olduğu beyin hastalığı ile mücadele diyor. SSPE hastası Yıldız, 9 yıldır yatalak halde yaşam mücadelesi veriyor.



Yıldız'ın, her gün en az 1,5 saat buhar makinesine bağlı kalması gerekiyor.



Bölgede sık sık yaşanan elektrik kesintileri 20 yaşındaki Sezer'in hayatını tehdit ediyor. Zaten zor olan hayatını şimdi de jeneratöre bağla sürdürmeye çalışıyor.



Baba Nazmi Yıldız'da durumdan bir hayli rahatsız.







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