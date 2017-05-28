Kütahya'da bir eğitim merkezinde, engelli çocukların öz güvenlerinin pekişmesi ve topluma entegrasyonları için uygulanan atlarla terapi amacına ulaştı.

Kütahya'da bir eğitim merkezinde, atla terapi (hippoterapi) uygulamasıyla engelli çocukların öz güven kazanması ve sosyalleşmeleri sağlanıyor.







Genellikle algılama, konuşma, iletişim ve sosyal davranış sorunları yaşayanlara uygulanan hippoterapi, topluma entegrasyona sağladığı faydalardan dolayı tercih ediliyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bahattin Çini Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenim gören engelli çocuklar, belirli zamanlarda Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü'ne götürülüyor.



Merkezin Müdürü Ahmet Hamdi Karamete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmaların, hayvan besleyen ve onlarla ilgilenen çocukların daha uyumlu, mutlu ve başarılı olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, eğitim merkezindeki çocukların hayata bağlanması amacıyla bu projeyi hazırladıklarını söyledi.



Hayvanların insanlar üzerinde büyük etkileri olduğunun bilimsel araştırmalarda da ortaya çıktığını aktaran Karamete, şöyle konuştu:



"Bunun nedeni ise hayvan sevgisinin, insanları duygusal ve fiziksel olarak olumlu etkilemesidir. Hayvanların kendisine ihtiyaç duyduğunu hisseden çocukların öz güveni pekişiyor. Hayvanlarla tensel temas, zihinsel engelli bireylerin sakinleşmelerini, rahatlamalarını sağlıyor. Hayvanlar, engelli bireylere sevme, paylaşma, koruma ve kendine yeterek bağımsız bir kişi olmanın öğretilmesinde de yardımcı oluyor."



"Projenin amacı engelli çocukların sosyal paylaşımlarını artırmak"



Karamete, projenin engelli çocukların sosyal paylaşımlarını artırmayı, hayvan sevgisi kullanarak günlük yaşamının yol açtığı stresin, gerginliklerin azalmasını sağlamayı, hayvan sevme ve besleme yöntemleriyle engellilerin sosyalleşmesini daha çabuk ve sağlıklı gerçekleştirmeyi amaçladığını vurguladı.



Hazırladıkları proje kapsamında merkezde eğitim gören özel çocukların zaman zaman Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü'ne götürülerek terapi uygulandığını anlatan Karamete, "Merkezimizde eğitim gören öğrencilerin büyük bölümü hafif zihinsel ve hafif bedensel engelli çocuklar. Tesisteki atlara bakım yapan, yiyecek veren ve binen öğrencilerimizde büyük değişiklikler olduğunu gördük. Çocuklarımızın mutlu olduklarına ve öz güvenlerinin arttığına şahit olduk." diye konuştu.



"Onların mutlu olmaları bizi mutlu ediyor"



Tesisin sorumlusu Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu da "Burada engelli çocukların at bindiklerinde, atlarla ilgilendiklerinde çok mutlu olduklarına defalarca şahit oluyoruz. Onların mutlu olmaları da bizi mutlu ediyor." dedi.



Merkezde çocuğu eğitim gören Zeliha Batmaz, uygulamanın ardından çocuğunda gözle görülür farklılıklar gözlediklerini aktardı. Batmaz, "Oğlum 10. sınıf öğrencisi. Okulumuzun projesi kapsamında oğlum ata bindiğinde ya da atların bakımını yaptığı gün çok mutlu olduğunu gözlemledik. Bu farklılığının da günlerce devam ettiğini gördük. Bu terapinin sık sık uygulanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.



Nurten Zengin de hafif zihinsel engelli kızının atlarla uygulanan terapiden sonra çevredeki insanlara ve diğer hayvanlara karşı davranışının olumlu yönde değiştiğini dile getirdi.